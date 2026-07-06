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مدیرکل فرودگاه بینالمللی مهرآباد با اشاره به توقف پروازهای فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی (ره) در روز دوشنبه بهمنظور تأمین ایمنی مراسم تشییع رهبر شهید، از آغاز مجدد پروازها از صبح سهشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، رامین آذری افزود: مطابق اطلاعیههای قبلی، از ساعت ۵ صبح امروز (دوشنبه) تا ۵ صبح سهشنبه (۱۶ تیرماه) هیچ پروازی از فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی (ره) انجام نمیشود تا فضای ایمن برای برگزاری مراسم تشییع فراهم شود.
وی بیانداشت: از صبح سهشنبه پروازها از سر گرفته خواهد شد و با توجه به مراسم تدفین پیکر مطهر امام شهید، اولویت برنامهریزی پروازی با مسیر تهران- مشهد است.
مدیرکل فرودگاه بینالمللی مهرآباد در ادامه با اشاره به فعالیتهای این فرودگاه در دوران جنگ، اظهار داشت: فرودگاه مهرآباد در ۳۵ روز از ۳۹ روز جنگ تحمیلی سوم بهطور مستقیم هدف حملات قرار گرفت، اما بازسازی بخشهای آسیبدیده از همان روزهای نخست آغاز شد و همزمان با ادامه عملیات فرودگاهی پیش رفت.
وی خاطرنشان کرد: در نخستین ساعات پس از برقراری آتشبس نیز فرودگاه به چرخه کامل عملیات بازگشت و در طول جنگ نیز هیچگاه خدمات و مأموریتهای ضروری هوانوردی متوقف نشد.
آذری با قدردانی از تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی، گفت: با وجود آسیبهای گستردهای که به زیرساختهای حملونقل، بهویژه بخش هوانوردی وارد شد، خدماترسانی در هیچیک از بخشها متوقف نشد. این موضوع حاصل مدیریت، هماهنگی و حضور میدانی وزیر راه و شهرسازی و تلاش شبانهروزی کارکنان این وزارتخانه بود.