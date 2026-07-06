به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرپرست پایانه مرزی شلمچه گفت: در روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۱۰ هزار و ۸۹۳ تردد مسافر از مرز زمینی شلمچه به ثبت رسید.

حسن درویشی افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۸۴۸ نفر از هموطنان وارد کشور و ۳ هزار و ۸۵۲ نفر از مرز شلمچه خارج شدند.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت، ۲ هزار و ۳۳۱ تبعه خارجی وارد کشور و یک هزار و ۸۶۲ تبعه خارجی از طریق این مرز از کشور خارج شدند.

سرپرست پایانه مرزی شلمچه با اشاره به روند مطلوب تردد در این پایانه مرزی، ادامه داد: خدمات‌رسانی به مسافران با آمادگی کامل دستگاه‌های مستقر در مرز و بدون وقفه در حال انجام است.