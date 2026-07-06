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کمیته عالی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید علی خامنهای (ره) در بغداد اعلام کرد: مقدمات، تدارکات و هماهنگیهای لازم برای استقبال رسمی از پیکر «قائد شهید» امت اسلامی در نجف اشرف و تشییع مردمی در کربلای معلی به پایان رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر سعد معن در این باره گفت: مراسم استقبال از پیکر قائد امت اسلامی روز سهشنبه در فرودگاه نجف اشرف توسط مقامات رسمی و با حضور یک هیئت عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.
سعد معن افزود: مراسم تشییع مردمی در کربلای معلی نیز از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه آغاز خواهد شد.
وی از پایان تمامی تدارکات و هماهنگیهای لازم برای استقبال و برگزاری مراسم تشییع در شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی خبر داد.
سخنگوی کمیته برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق با اشاره به هماهنگیهای امنیتی افزود: جلسات مستمر برای نظارت بر طرحهای امنیتی تدوینشده، با مشارکت تمامی یگانهای امنیتی و نیروی هوایی ارتش در جریان است.
سرلشکر معن همچنین تأکید کرد که طبق ضوابط امنیتی، پرواز هرگونه وسیله پرنده از جمله کوادکوپتر در حریم برگزاری مراسم ممنوع است و تنها موارد دارای مجوز رسمی اجازه فعالیت خواهند داشت.
بر اساس اعلام مسئول اطلاع رسانی کمیته عالی سازماندهی مراسم، مسیر تشییع در نجف اشرف از «مجسرات الصدرین» تا مرقد مطهر امیرالمؤمنین (علیهالسلام) به طول ۶ کیلومتر تعیین شده است و مسیر تشییع در کربلای معلی مسافتی به طول ۵.۸ کیلومتر را در بر میگیرد.
وی تصریح کرد: پوشش رسانهای گسترده و خدماترسانی به زائران در بخش رسانهای، کمیته سازماندهی اعلام کرد که بیش از سه هزار خبرنگار از رسانههای عراقی، عربی و بینالمللی، پوشش خبری این رویداد را بر عهده دارند. همچنین ۲۵۰۰ دوربین و ۲۳ مرکز پخش زنده، تمامی زوایای این مراسم تاریخی را به صورت لحظهای مخابره خواهند کرد.
براساس اعلام این مقام عراقی، در حوزه خدمات رفاهی و بهداشتی نیز تمهیدات گستردهای پیشبینی شده است و ۳۵۱ موکب حسینی در نجف اشرف و بیش از ۴۰۰ موکب در کربلای معلی برای ارائه خدمات به سوگواران و عزاداران سازماندهی شدهاند.
سرلشکر سعد معن خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح سلامت مراسم، ۱۵۰ دستگاه آمبولانس در مسیرهای تشییع در نجف و کربلا مستقر خواهند شد.