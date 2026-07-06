به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق با دعوت از ملت این کشور برای حضور گسترده در مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، این حضور را پیامی از همبستگی و پیوند عمیق میان دو ملت ایران و عراق دانست.

حکیم از ملت عراق خواست در مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، حضوری گسترده داشته باشند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق ضمن اینکه خواستار حضور و مشارکت گسترده مردم عراق در این مراسم شد، تأکید کرد این حضور، پیام همبستگی، وفاداری و پیوند عمیق میان دو ملت برادر ایران و عراق خواهد بود.

امروز «سعدمعن» سخنگوی کمیته عالی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق اعلام کرد: مراسم تشییع مردمی در کربلای معلی، ساعت ۴ بعد از ظهر چهارشنبه (به وقت محلی) آغاز خواهد شد.

وی تأکید کرد مراسم تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای (ره) فردا (سه شنبه) در فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف با حضور یک هیات رسمی عراق و یک هیات بلندپایه از جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

سخنگوی کمیته عالی عراق برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: بیش از ۴۰۰ موکب حسینی به عزاداران در کربلای معلی خدمات ارائه خواهند داد.