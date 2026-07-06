به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امروز پایتخت ایران صحنه وداع باشکوه با رهبر شهیدی بود که همواره در کنار مردم زیست و در اوج مظلومیت به دست شقی‌ترین مردمان روزگار به شهادت رسید.

سیل جمعیت خروشان مردم در آیین وداع با آقای شهید در پایتخت ایران، امروز جهانیان را حیرت زده کرد حضور میلیون‌ها نفر با پرچم‌های سرخ و شعار‌های خون‌خواهی در تشییع رهبر شهید، پیام صریح ملت ایران به دشمنان این سرزمین است.