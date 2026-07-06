به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: در این محفل ادبی علاوه بر خوانش اشعار، سخنرانان پیرامون شعرشناسی و شاعری قائد شهید امت و ذوق ادبی و نگاه عمیق ایشان به ادب فارسی و همچنین تبیین ابعاد شخصیتی و سیره عملی امام شهید، مطالبی را ارائه کردند.

شهرام فرجی افزود: این محفل در مسجد امام حسین (ع) روستای شوراب صغیر برگزار شد.