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حضور مستمر و شبانه مردم شهرستانهای استان تهران در «قرار صد و بیست و هفتمین ، ضمن ایجاد سردرگمی در جبهه دشمن، جلوهای باشکوه از تحکیم پیوند میان ملت و مسئولان را در سایه وحدت ملی به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در صد و بیست و هفتمین شب از شهادت جانسوز رهبر انقلاب، میادین اصلی شهرستانهای استان تهران بار دیگر شاهد تجمعات خودجوش مردمی بود. این اجتماعات که با عنوان «قرار شبانه» به ایستگاهی برای تجدید میثاق مبدل شده، بار دیگر لرزه بر اندام بدخواهان نظام انداخت.
شرکتکنندگان در این اجتماعات مقتدرانه، با تأکید بر لزوم حفظ وحدت ملی، حضور مداوم ۱۲۷ روزه خود را پیامی صریح به دشمنان دانستند. حاضران اعلام کردند که هوشیاری و انسجام ملت، تمامی محاسبات دشمن را برای ایجاد تفرقه بر هم زده و امروز پیوند میان مردم و مسئولان برای صیانت از میراث امامِ شهید، مستحکمتر از هر زمان دیگری است.