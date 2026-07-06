گیلانیان در شبی دیگر از تجمعات شبانه در میدان شهدای ذهاب رشت، ضمن خداحافظی با رهبر شهید امت، در ماتم از دست دادن زعیم عالیقدر جهان اسلام مراسم عزاداری برپا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ میدان شهدای ذهاب رشت این بار تنها محل یک اجتماع مردمی نبود؛ روایتگر شبی بود که با آیین تشییع رهبر شهید ایران در تهران همزمان شد.

مردمی که در کنار تأکید بر دفاع از وطن، از دلتنگی‌هایشان گفتند، از خاطره‌های ماندگار، از عهدی که با آرمان‌های شهیدان بسته‌اند و از راهی که باور دارند باید با وحدت و استواری ادامه یابد.