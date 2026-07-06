به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدهادی امین ناجی بااشاره به اینکه ۴۰۰هزار دانشجو درمراکز دانشگاهی پیام نور کشور مشغول تحصیل هستند افزود: دانشجویان مقیم در استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی که پیکر مطهر رهبرشهید در این استان‌ها بدرقه، تشییع و خاکسپاری خواهد شد حضور فعال دارند.

وی گفت: مراکز دانشگاهی پیام نور در شهرستان‌های استان تهران میزبان ۵هزار زائر رهبر مجاهد و شهیدمان هستند.