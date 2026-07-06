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امروز تهران پایتخت جوششِ غیرت ملی در امتداد خون امام شهید و مرکز قیام لله برای قصاص فرعونیان زمان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، امروز تهران با برافراشتن پرچمهای سرخ یا لثارات الخامنهای قلب شریانهای مجاهدان جانفدای دوران بود. خیابانها از کینه مقدس و حس انتقام از قاتلان سیدعلی لبریز بود.
این تشییع بینظیر، یک پایانِ تلخ نیست بلکه مانورِ نظامیِ یک ملت، پیش از یک عملیاتِ بزرگ است. این سیلِ جمعیت، خطنشانِ یک تمدن بزرگ برای جنایتکارانِ عالم است. راهِ ما روشن است؛ برای درهمکوبیدن هیمنه کفر، فقط «باید برخاست» و به حسینبنعلی(علیه السلام) اقتدا کرد آنجا که فریاد زد: کسی مثل من، با کسی مانند یزید بیعت نمیکند.
گزارش خبرنگاران اعزامی صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی به تهران، روایتگر این شکوه حماسی مردم مبعوث شده در بدرقه تاریخی پدر ایرانزمین بود: