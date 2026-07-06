به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با ایام سوگواری رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه ای و خانواده معظم ایشان، مراسم عزاداری با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مصلای امام خمینی (ره) خوی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکت کنندگان با قرائت قرآن، ذکر مصیبت، مرثیه سرایی و سینه زنی، یاد و خاطره رهبر شهید آیت الله سید علی خامنه ای و خانواده معظم ایشان را گرامی داشتند.

سخنرانان این مراسم با تبیین ابعاد شخصیتی، علمی و انقلابی رهبر شهید، ایشان را نماد عزت، استقامت و مجاهدت در مسیر اسلام و انقلاب اسلامی دانستند و بر ضرورت پاسداری از آرمان های والای شهدا و استمرار راه آنان تأکید کردند.

عزاداران نیز با نوحه خوانی و سینه زنی، ارادت و وفاداری خود را به آرمان های انقلاب اسلامی و راه رهبر شهید ابراز کردند و با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی، ادامه مسیر عزت آفرین شهدا را وظیفه همگان برشمردند.