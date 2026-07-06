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همزمان با افزایش سفر زائران چهارمحال و بختیاری برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید، ناوگان حملونقل عمومی استان بابکارگیری ۹۰ دستگاه اتوبوس، تاکنون ۳ هزار و ۲۰۰ زائر را به مقاصد تهران و قم اعزام کرده است.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: ۲ هزار و ۴۵۰ نفر نیز با خودروهای شخصی عازم این مراسم شدهاند که حدود ۹۰ درصد آنان مقصد تهران را انتخاب کرده و سایر زائران نیز به قم و مشهد مقدس عزیمت کردهاند.
خدابخشی با اشاره به آمادگی کامل ناوگان و نیروهای راهداری افزود: گشتهای راهداری نیز بهصورت شبانهروزی در محورهای مواصلاتی استان و مسیرهای منتهی به تهران، بر سلامت ناوگان، ایمنی سفر و روانسازی تردد نظارت مستمر دارند.