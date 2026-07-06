معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یزد: در پی درخواست‌های گسترده شهروندان برای حضور در مراسم تشییع قائد شهیدامت در شهر مقدس قم و با تأیید استاندار، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی، بانک‌ها و مراکز آموزشی استان روز سه‌شنبه تعطیل خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، شاه حسینی گفت: در پی درخواست‌های مکرر شهروندان، به‌ویژه جاماندگان مراسم تشییع تهران قائد شهید امت و پس از هماهنگی‌ها با مسئولان استانی، استاندار با تعطیلی روز سه‌شنبه در استان یزد موافقت کرد تا مردم بتوانند در مراسم تشییع قائد امت در شهر مقدس قم حضور یابند.

وی افزود: بر اساس این تصمیم، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی، بانک‌ها، مؤسسات آموزشی و مراکز وابسته در سطح استان روز سه‌شنبه تعطیل خواهند بود. با این حال، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و سایر بخش‌های دارای خدمات ضروری طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یزد گفت: این تصمیم در پاسخ به درخواست‌های گسترده مردم و با هدف فراهم کردن امکان حضور علاقه‌مندان در آیین تشییع اتخاذ شده است. پیش از این نیز برای برگزاری مراسم تشییع در تهران، قم و مشهد برنامه‌ریزی شده بود و تعدادی از استان‌های کشور نیز تعطیلی روز سه‌شنبه را اعلام کرده‌اند.

مسئولان ضمن قدردانی از همراهی و حضور مردم، از شهروندان خواسته‌اند در صورت شرکت در مراسم، همکاری لازم را با عوامل اجرایی و انتظامی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین داشته باشند.