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موکب فرهنگی و امدادی در امامزاده سلطان سبزپوش شهرکرد برگزار شد
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل جمعیت و هلال احمر استان گفت:همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء و برگزاری ویژهبرنامه معنوی وداع با قائد شهید در این برنامه، نیروهای داوطلب و جوانان جمعیت هلالاحمر با راهاندازی ایستگاه سلامت، خدمات سلامتمحور، آموزشهای همگانی در زمینه کمکهای اولیه و آمادگی در برابر حوادث را به شرکتکنندگان ارائه کردند.
طاهری افزود: همچنین در حاشیه این مراسم، کمکهای مردمی برای حمایت از فعالیتهای بشردوستانه جمعیت هلالاحمر جمعآوری شد.