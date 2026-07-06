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ملت بزرگ ایران امروز در مراسم بدرقه امام مجاهد شهید، حماسهای بزرگ در تاریخ پرعظمت ایران ثبت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم قدرشناس ایران در تهرانام القرای جهان اسلام در یک بدرقه و تشییع تاریخی با امام و قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنهای (ره) از سالها مجاهدت و رهبری مقتدای خویش تجلیل کردند.
امروز ملت قهرمان ایران صفحهای دیگر در تاریخ پرعظمت ایران رقم زدند و رهبر مجاهد خود را بدرقه کردند و گفتند ما راه پرعزت شما را ادامه خواهیم داد و با تاسی از خلف صالح تان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای راه عزت و سربلندی را تا رسیدن به قله پیروزی ادامه خواهیم داد.