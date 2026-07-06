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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد: با تشکیل ۱۹ کمیته تخصصی، ایجاد حدود ۶ هزار ظرفیت اسکان در مشهد، افزایش سهمیه قطار و ناوگان حملونقل جادهای و استقرار ۲۵ موکب، تمامی تمهیدات لازم در استان یزد برای خدمترسانی به عزاداران پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، طلایی مقدم با تشریح اقدامات اجرا شده، برای خدمترسانی به زائران و عزاداران مراسم تشییع، از تشکیل ۱۹ کمیته تخصصی به دستور استاندار یزد خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام زمان برگزاری مراسم، جلسات متعددی به ریاست استاندار برگزار شد و کمیتههای مختلف از جمله ایمنی و امنیت، بهداشت و درمان، حملونقل، ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی فعالیت خود را آغاز کردند.
طلاییمقدم با اشاره به مسئولیت استان یزد در ارائه خدمات در مشهد مقدس، افزود: چهار محل در منطقه طبرسی مشهد برای اسکان زائران استان یزد پیشبینی شده است که هر یک ظرفیت پذیرش حدود هزار و ۵۰۰ نفر را دارند و در مجموع امکان اسکان حدود ۶ هزار نفر فراهم شده است.
وی درباره تسهیل تردد زائران نیز گفت: با هماهنگی ادارهکل راهآهن، دو رام قطار فوقالعاده به سهمیه استان یزد اضافه شده تا متقاضیان بتوانند با سهولت بیشتری به مشهد سفر کنند. همچنین با همکاری ادارهکل راهداری و رانندگان ناوگان حملونقل عمومی، ظرفیت سرویسهای جادهای نیز افزایش یافته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد ادامه داد: برای پشتیبانی از هیئتهای مذهبی و موکبهای مردمی نیز هماهنگیهای لازم انجام شده و تجهیزات و امکانات مورد نیاز به محل استقرار آنان ارسال شده است.
وی با بیان اینکه هماکنون ۲۵ موکب استان یزد در مشهد و ۵۰ موکب نیز در تهران مستقر هستند، تصریح کرد: برنامهریزیهای لازم برای پذیرایی و خدمترسانی به عزاداران شده و دستگاههای اجرایی در کنار ظرفیتهای مردمی، آماده ارائه خدمات هستند.
طلاییمقدم با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداری، سپاه، بسیج سازندگی، ادارهکل راهآهن، ادارهکل راهداری و هیئتهای مذهبی تأکید کرد: محور اصلی این مراسم حضور و مشارکت مردم است و مجموعه مدیریت استان یزد نیز در کنار آنان، با تأمین امکانات و رفع کمبودها، تلاش میکند خدمات مطلوبی به زائران و عزاداران ارائه شود.