پخش زنده
امروز: -
معاون بهره برداری اداره آبفا منطقه بندر ماهشهر استان خوزستان از پایداری آب ۲۷ روستای حوزه مقطوع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن آقاجری گفت: در پی وقوع شکستگی در خط لوله انتقال آب ۲۷ روستای حوزه مقطوع شهرستان بندر ماهشهر شامل؛ مقطوعها، خمزهها، آلبوعلایج، سریمهها و سدیرهها، افت فشار و قطعی آب در مناطق مذکور ایجاد شد که با تلاش شبانهروزی نیروهای امدادی و عملیاتی، عملیات تعمیر در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: گروههای عملیاتی بلافاصله پس از دریافت گزارش شکستگی، در محل حادثه حاضر شده و نسبت به شناسایی و رفع عیب اقدام کردند. با توجه به گستردگی حادثه و عمق زیاد خط لوله، عملیات تعمیر با تلاش مستمر همکاران در واحد بهرهبرداری و اتفاقات انجام شد.
آقاجری این عملیات با موفقیت انجام شد و پس از اتمام، آب شرب روستاهای یادشده به حالت پایدار بازگشت . از همشهریان عزیز درخواست میشود با صبر و حوصله، همکاران ما را در این شرایط همراهی نمایند. همچنین با توجه به شرایط تنش آبی، توصیه میشود نسبت به تهیه مخزن ذخیره آب در منازل اقدام شود.