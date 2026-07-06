موکب جامعه ورزش و جوانان استان اردبیل در شب یکصد و بیست و هفتم تجمعات مردمی دفاع از وطن و در ایام معنوی تشییع رهبر شهید به خدمات‌رسانی خود ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل حضور خستگی‌ناپذیر کارکنان ورزش و جوانان در موکب را نمادی از پیوستگی جامعه ورزش با اراده ملی دانست.

عوض نخست گفت: آنها در این شب‌های سرنوشت‌ساز نه تنها خدمت‌رسانی می‌کنند، بلکه با هر قدم و هر خدمت در ایام بدرقه رهبر شهید، وفاداری خود به آرمان‌های اصیل و ملی را نشان می‌دهند.

وی افزود: ورزشکاران استان اردبیل در سایه وحدت و انسجام، پاسبان ارزش‌های انقلاب و استقلال ایران عزیز هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان به موکب داری ورزشکاران در سایر شهرستان‌های استان اردبیل اشاره و تصریح کرد: به عنوان مثال، جامعه ورزش شهرستان خلخال نیز در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید خدمات رسانی می‌کنند.

نخست ادامه داد: مراسم باشکوه تشییع و وداع با رهبر شهید و تجدید پیمان با رهبر حاضر، در مصلای امام شهر خلخال برگزار شد.

وی اضافه کرد: در این مراسم، روسای هیات‌های ورزش روستایی و کاراته به همراه ورزشکاران هیات‌های فوتبال، کشتی، کاراته، والیبال و ورزش همگانی در کنار سایر اقشار مردم خلخال حضور یافتند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: جامعه ورزش خلخال با این حضور گسترده، وفاداری خود را به مقام شامخ رهبر شهید ابراز و برای پاسداری از میراث ایشان و ایستادگی در مسیر استقلال و عزت میهن تجدید عهد کردند.