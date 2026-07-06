مدیرامور و فاضلاب ماکو از لایروبی، شستشو و گندزدایی استخر پیش رسوبگیر تصفیه خانه آب شماره ۲ این شهر خبرداد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر امور آب و فاضلاب ماکو از لایروبی، شستشو و گندزدایی استخر پیش رسوبگیر تصفیه خانه آب شماره ۲ این شهر خبر داد.

حسین جعفری نژاد اظهار داشت: به منظور افزایش کیفیت و بهداشت آب تولید شده و بالا بردن راندمان کاری، استخر پیش رسوبگیر تصفیه خانه آب شماره ۲ شهر ماکو با ظرفیت ۲۵۰۰ متر مکعب که در محوطه تصفیه خانه آب قلعه جوق ماکو قرار دارد، با نظارت کارشناسان بهره برداری از آب و کارشناسان آزمایشگاه‌های تصفیه خانه‌های آب شهرستان ماکو به طور کامل لایروبی، شستشو و گندزدایی شد.

وی با بیان اینکه این عملیات در مدت ۲ روز انجام شد، افزود: در این عملیات از ۱۰ نفر نیروی فنی شبکه و تاسیسات، ۶ نفر کارشناس شبکه، تاسیسات و بهداشت و ۲ دستگاه کفکش و موتور آب استفاده شد.