رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی خوزستان نسبت به احتمال ورود و انتشار بیماری لمپی اسکین در استان هشدار داد و بر لزوم تشدید اقدامات پیشگیرانه توسط دامداران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد آنتیک‌چی با بیان اینکه اگرچه بیماری لمپی اسکین در پایش‌های مستمر از ابتدای سال تاکنون در جمعیت دامی استان مشاهده نشده است، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی خوزستان که برای فعالیت حشرات ناقل (پشه) مساعد است، خطر ورود و گسترش این بیماری دور از انتظار نیست.

وی لمپی اسکین را یک بیماری ویروسی با سرعت انتشار بالا توصیف کرد و افزود: لمپی اسکین می‌تواند خسارات اقتصادی سنگینی به صنعت دامپروری وارد کند.

آنتیک‌چی می گوید: کاهش تولید شیر، سقط جنین، ناباروری، افت کیفیت پوست و در موارد حاد، تلفات سنگین در جمعیت گاو و گوساله از پیامدهای این بیماری است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی استان خوزستان در تشریح علائم این بیماری گفت: تب بالا، ریزش اشک از چشم‌ها و ترشحات بینی و حلق، بی‌اشتهایی و کاهش چشمگیر تولید شیر، ظهور ندول‌ها یا برجستگی‌های دانه مانند در تمام سطح پوست از علائم بیماری هستند.

آنتیک‌چی با تأکید بر اینکه بیماری لمپی اسکین درمان اختصاصی ندارد، اظهار داشت: بهترین راه، پیشگیری از طریق واکسیناسیون و کنترل حشرات ناقل است.

وی با بیان اینکه پشه‌ها نقش اصلی را در انتقال مکانیکی بیماری ایفا می‌کنند، تصریح کرد: بنابراین سم‌پاشی و بهسازی محیط دامداری برای جلوگیری از تجمع حشرات، بسیار حیاتی است.

آنتیک‌چی از همه دامداران و بهره‌برداران واحدهای پرورش دام سنگین استان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک (تب همراه با ضایعات پوستی)، مراتب را فوراً به نزدیک‌ترین اداره دامپزشکی گزارش دهند.