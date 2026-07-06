مردم انقلابی خوزستان در شب یکصد و بیست و هفتمین از اجتماعات مردمی، با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

تجدید بیعت مردم بصیر خوزستان با رهبر معظم انقلاب در شب یکصد و بیست و هفتمین از اجتماعات مردمی

تجدید بیعت مردم بصیر خوزستان با رهبر معظم انقلاب در شب یکصد و بیست و هفتمین از اجتماعات مردمی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم همیشه در صحنه خوزستان در یکصد و بیست و هفتمین شب از اجتماعات مردمی با حضور آگاهانه در میادین و خیابان‌های شهر‌ها و روستا‌های استان با گرامیداشت یاد و خاطره امام مجاهد شهید، فریاد انتقام از عاملان شهادت حضرت امام خامنه‌ای (ره) را سر دادند.

مردم بصیر خوزستان با در دست داشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و تصاویر امامین انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی و حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بر ادامه راه خامنه‌ای کبیر تاکید کردند.