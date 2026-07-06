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سلام دوباره یک ملت در دیدار آخر با رهبر شهیدشان

مردم هنگام بدرقه قائد شهید پیمان دوباره با او بستند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵- ۲۱:۱۷
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برچسب ها: مراسم تشییع ، رهبر انقلاب ، حضور پرشور مردم ، تجدید پیمان
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