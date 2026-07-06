از آخرین استقبال تا وداع آخر مردم قم با آقای شهید انقلاب

نگاهی به خاطرات آخرین استقبال از سفر به یاد ماندنی آقای شهید به استان قم و حالا که شهر خاستگاه انقلاب در انتظار آخرین واع است.