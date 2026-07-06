از آخرین استقبال تا وداع آخر مردم قم با آقای شهید انقلاب
نگاهی به خاطرات آخرین استقبال از سفر به یاد ماندنی آقای شهید به استان قم و حالا که شهر خاستگاه انقلاب در انتظار آخرین واع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شانزده سال، از آخرین سفر استانی یعنی سال ۱۳۸۹ آقای شهیدمان به قم میگذرد؛ مردم قم در این سالها، با لحظه لحظه این سفر به یادماندنی خاطره بازی کردند و حالا با بُغضی جانکاه و قلبی آکنده از عشق و ارادت به فرزند مظلوم و مقتدر زهرای مرضیه (س)، آماده خلق وداعی با شکوهاند که تا ابد بر تارک تاریخ درخشان این خطه حماسه ساز، خواهد رخشید.