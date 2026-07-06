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سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شخصیت امام شهید انقلاب بیبدیل بود، گفت: دستاوردها و زیرساختهایی که ایشان بنا نهاد، ضامن ادامه مسیر انقلاب و پیشرفت کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی طحاننظیف در حاشیه آیین تشییع پیکر مطهر امام شهید انقلاب اسلامی، با توجه به نقش و جایگاه ایشان، تأکید کرد: آثار و دستاوردهای امام شهید، همچنان مسیر کشور را هدایت خواهد کرد و شهادت او موجب تقویت اراده و انگیزه نیروهای وفادار به آرمانهای انقلاب شده است.
عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در دوران رهبری امام شهید، نسلهای مختلف از اندیشه و مدیریت او بهرهمند شدند، گفت: در این سالها درسهای فراوانی از ایشان آموختیم. امام شهید انقلاب، موجب رشد و بالندگی ملت ایران شدند و اگر امروز در عرصه جهانی به جمهوری اسلامی ایران توجه میشود، بخش مهمی از آن حاصل مدیریت و هدایت ایشان است.
طحاننظیف اظهار داشت: اقتدار، استقلال و خودباوری امروز کشور را مرهون مجاهدتها و رهبری ایشان و خود را مدیون این مسیر میدانیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که پس از شهادت امام مجاهد انقلاب، آینده این مسیر چگونه خواهد بود، تصریح کرد: شخصیت ایشان منحصر به فرد بود، اما مسیر با رفتن یک فرد متوقف نمیشود. سنگ بناها، دستاوردها و ساختاری که ایشان بنا نهادند، همچنان پابرجا است و این راه ادامه خواهد یافت.
طحاننظیف ادامه داد: ایشان با شهادت خود نشان دادند که تا آخرین لحظه بر آرمان، عقیده و هدف خود ایستادند و جان و خانواده خود را نیز در این راه تقدیم کردند. چنین شهادتی، جریانساز و آثار آن فراتر از یک واقعه تاریخی است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: کسانی که ایشان را به عنوان رهبری محبوب و مقتدر شناختند، امروز بیش از گذشته احساس مسئولیت میکنند. این شهادت، ارادهها را مستحکمتر و همتها را مضاعف کرده است و همه احساس میکنند که باید برای تحقق اهداف انقلاب، تلاش بیشتری داشته باشند.
طحاننظیف با توجه به بازتابهای داخلی و خارجی این رویداد، اظهار داشت: در همین چند ماه، آثار این شهادت را هم در داخل کشور، در میان مردم و هم در خارج از کشور، حتی در میان دشمنان، مشاهده کردهایم و معتقدیم که این مسیر با استحکام و اراده بیشتری ادامه مییابد.
سخنگوی شورای نگهبان، همچنین با توجه به حضور با شکوه مردم در آیین تشییع و وداع با امام شهید انقلاب، تصریح کرد: در آیینهای تشییع و نماز، احساس کردم که مردم، این آیینها را به یک رسانه تبدیل کردهاند. شعارها، دیوارنوشتهها و حتی نوشتههایی که بر روی بلوکهای سیمانی دیده میشد، همه نشان از مطالبه مردم برای پیگیری این موضوع (انتقام شهادت امام مجاهد انقلاب) دارد و این مطالبه، همچنان ادامه خواهد داشت.