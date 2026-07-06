

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سوتیریوس مانولوپولوس، سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایران، در رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا (انتخابی جام آسیا) تیم ایران را همراهی خواهد کرد.

در نخستین تمرین تیم بسکتبال کمتر از ۱۸ سال ایران که در اردن برگزار شد، علاوه بر سوتیریوس مانولوپولوس، فرزاد کوهیان مربی تیم ملی بزرگسالان و محسن معزی‌فر دبیرکل فدراسیون بسکتبال نیز حضور داشتند و از نزدیک روند آماده‌سازی ملی‌پوشان را دنبال کردند.