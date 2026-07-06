روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: سازمان، شرکت‌های تابعه و سایر دستگاه‌های اجرایی مستقر در کیش، فردا سه‌شنبه ۱۶ تیر تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با توجه به تعطیلی دستگاه‌های اجرایی هرمزگان و تسهیل بازگشت کاروان‌های شرکت کننده در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و فراهم کردن شرایط برگزاری مراسم سوگواری، سازمان منطقه آزاد، ادارات، شرکت‌های تابعه و نهاد‌های مستقر در کیش تعطیل است.

مراکز و واحد‌های خدمات‌رسان، امدادی، درمانی، انتظامی، عملیاتی و نوبت‌کار مشمول تعطیلی نیستند و براساس روال معمول و با تشخیص مدیران به فعالیت و ارائه خدمات خواهند پرداخت.