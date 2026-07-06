به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، روزنامه ملی گازته ترکیه هم‌زمان با آغاز سی‌وششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا، با انتشار گزارشی، این نشست را «اجلاس استعمار» توصیف کرد و از حضور رهبران کشور‌های عضو ناتو در پایتخت ترکیه به شدت انتقاد کرد.

این روزنامه در تیتر نخست خود با عنوان «اعضای ناتو با چه رویی به آنکارا می‌آیند؟» نوشت: رهبرانی که به ادعای این روزنامه در جنگ غزه، تحولات سوریه و جنگ اوکراین نقش داشته‌اند، برای شرکت در اجلاس ناتو وارد ترکیه شده‌اند.

ملی گازته در ادامه، ناتو را «بازوی نظامی سرمایه‌داری جهانی و امپریالیسم» توصیف کرد و آمریکا و کشور‌های غربی را مسئول جنگ‌ها، بحران‌ها و کشتار‌های سال‌های اخیر دانست.