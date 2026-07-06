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تاریخ سازی کردیم

از دریایی نوشتند و گفتند، در سوگ پدر با هم پیمان استقامت و انتقام بستند. جهان نظاره‌گر استواری‌مان شد و رسانه‌هایشان زبان به اعتراف گشودند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵- ۲۱:۳۶
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برچسب ها: مراسم تشییع ، رهبر انقلاب ، اتحاد و وحدت ، عزت و سربلندی ، حضور باشکوه مردم
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