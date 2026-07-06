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هر طلبه میتواند با شرکت در پویش سراسری «آخرین دیدار با آقای شهید ایران» روایت خود را در قالبهای (مستند، فیلم، کلیپ، پادکست، داستان، یادداشت، کلیپهای کوتاه) ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پویش سراسری «آخرین دیدار با آقای شهید ایران طلبه ها می توانند ، عکس، فیلم و روایت از «آخرین دیدار با آقای شهید ایران» و حاشیههای مراسم در تهران، قم، مشهد و کربلا و نجف را به https://eitaa.com/hozeh_content ارسال کنند.
طلبه ها می توانند روایت های خود را در قالبهای (مستند، فیلم، کلیپ، پادکست، داستان، یادداشت، کلیپهای کوتاه) ارسال کنند.