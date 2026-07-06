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سخت‌ترین روز دشمنان ایران

حضور بی نظیر مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، پاسخ قاطع ملتی است که با خروش خود تاریخ ساز شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵- ۲۱:۵۸
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برچسب ها: مراسم تشییع ، دیدار آخر ، وداع ، رهبر انقلاب ، حضور باشکوه مردم
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