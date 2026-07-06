پخش زنده
امروز: -
تب و تاب عراقیها برای استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب وصف شدنی نیست؛ آنها با برپایی موکب و آماده کردن فضای مراسم، شور و حال خاصی پیدا کردهاند؛ اما در این میان، غم جدایی و دیدار آخر، داغی ست که بر دل آتش میزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رهبر شهید انقلاب؛ زعیم جامعه اسلامی جهان بود؛ رهبری که با نگاهی ژرف، تمام مسلمانان دنیا را یک امت واحد میدید؛ بنابراین امروز در سوگ او، این تنها مردم ایران نیستند که عزادارند؛ بلکه تمام مردم مسلمانان و آزادی خواهان جهان، سوگوار او هستند.
مردم عراق هم نمونهای از مریدان او هستن؛ مردمی که دل در گرو مهر او نهادهاند؛ مردمی که عزادار رهبر دینیشان و دل سپرده به راه و مرام و مکتب اویند.
این روزها در عراق، شور و غوغایی برپاست؛ هر کسی با هر آن چه که در توان دارد پای کار آمده است تا مراسمی در شأن و مقام والای رهبر شهید امت اسلامی، برگزار شود.