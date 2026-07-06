ملت ایران با هدایت‌های امام مجاهد شهید راه عزت و سربلندی را پیموده است و امروز ایران اسلامی در اوج اقتدار و عزتمندی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) سال‌ها در مسئولیت رهبری انقلاب اسلامی ایستادگی، مقاومت، پایداری، رشادت، خودباوری و در یک کلام ما می‌توانیم که بر گرفته از مکتب حضرت روح الله (ره) بود در گفتمان ملت ایران نهادینه کردند.

مردم ایران در سایه هدایت‌ها و رهبری‌های خامنه‌ای کبیر مسیر پرعزت و افتخار را پیموده است و امروز جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار و عزت قرار دارد و پرچم سربلندی را به اهتزاز درآورده است.

مردم بصیر ایران در تشییع تاریخی رهبر بزرگ خود پیمانی دوباره با امام مجاهد خویش بستند تا با تاسی از خلف صالح حضرت امام خامنه‌ای (ره)، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای راه پیشرفت و توسعه ایران بزرگ را ادامه دهند.