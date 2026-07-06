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دیدار آخر و حضور بی‌نظیر مردم از دریچه لنز‌های نسل جوان

تهران امروز را از زاویه لنز‌های نسل جوان که آخرین دیدار را متفاوت ثبت کردند می‌بینیم
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵- ۲۲:۰۹
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برچسب ها: مراسم تشییع ، رهبر انقلاب ، حضور بی نظیر ، حضور با شکوه مردم ، عزت و سربلندی ، حضور جوانان
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