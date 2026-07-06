رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت تشییع تاریخی پیکر مطهر آقای شهید ایران و خانواده شهید ایشان در تهران، نوشت: قاتلان شهدای این سرزمین به ویژه امام شهید امت به سزای عمل‌ خود خواهند رسید و گام نهایی انتقام با آزادی قدس شریف عینیت می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام آقای قالیباف به این شرح است:

بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم

ملت شریف و قدرشناس ایران!

داغ جانکاه فقدان رهبر شهیدمان و آخرین روز حضور جسم مبارک و مجروح او در پایتخت ام القرای جهان اسلام با تجلی وجه دیگری از بعثت شما در این مقطع حساس و سرنوشت ساز به حماسه و شعور تبدیل شد و حرکت به سمت پیروزی قطعی ایران اسلامی و جهان اسلام را شتابی دو چندان بخشید.

مردمی که ۴۷ سال پیشران و پشتیبان انقلاب خود بوده‌اند، در چهار ماه گذشته، هر شب با ندای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل نفرت و انزجار خود را از قاتلان امام شهیدمان فریاد زدند و انتقام را خواستار شدند.

تحقق وعده الهی، قطعی است و متجاوزان به خاک ایران اسلامی و قاتلان شهدای این سرزمین به ویژه قائد شهید امت، به سزای اعمال خود خواهند رسید و گام نهایی انتقام از مستکبران با آزادی قدس شریف عینیت می‌یابد.

ملت مبعوث شده، رهبرشان را بدرقه و همچون ۴ ماه گذشته دست بیعت به سمت ولی فقیه حکیم خود، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، دراز کردند.

باید قدردان این مردم بود که در مسیر نورانی امام و شهدا ذره‌ای عقب‌نشینی نکردند.

دنیا امروز فهمید انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، پاینده و جاودان است و با پشتوانه‌ این مردم، بن‌بست و شکستی وجود ندارد.

این ملت، از مکتب امام حسین علیه‌السلام و تربیت‌یافته‌ امامان انقلاب‌اند که در ۳۷ سال دوران زعامت رهبر شهید انقلاب، نه تنها روحیه جهاد و مبارزه را حفظ کرده اند، بلکه ساختارمند و محکم در برابر زورگویان دنیا ایستاده‌اند.

قدر شما را باید دانست و از هیچ تلاشی برای احقاق حقوق شما کوتاهی نکرد. چه در پای لانچر (پرتابگر) و دفاع از کشور، چه در عرصه دیپلماسی (سیاست خارجی) و مذاکره به عنوان بخشی از مبارزه‌ تمدنی و اصولی با سلطه‌گران و چه در عرصه خدمت به شما برای گشایش امور معیشتی و اقتصادی. امید است که توجه به توصیه‌های اکید رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب در کار بی‌وقفه و موثر برای مردم، با همت مسئولان محقق شود.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی