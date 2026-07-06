در آستانه برگزاری مراسم تشییع، حال‌وهوای شهر قم رنگ و بوی دیگری از جنس همبستگی، استقامت و همراهی مردمی برای حضوری گسترده درآیین وداع با رهبر شهید گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در روز‌های منتهی به مراسم تشییع، فضای عمومی استان قم را دگرگون شده است. پرچم‌های عزا بر سردر خیابان‌ها و میادین برافراشته شده‌اند، گروه‌های خدمات شهری در حال آماده‌سازی مسیر‌های مراسم هستند و بسیاری از مردم از شهر‌های مختلف برنامه سفر خود را برای حضور در این آیین تنظیم کرده‌اند.

آنچه در این روز‌ها بیش از هر چیز به چشم می‌آید، تنها اندوه یک فقدان نیست؛ بلکه حضور و مشارکت اقشار مختلف جامعه در آیینی است که برای بسیاری، فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌ها و ارزش‌هایی است که به آن باور دارند.

هنرمندان این هم‌زمانی سوگواری، مشارکت اجتماعی و تولید آثار هنری را جلوه‌ای از «سوگ سلحشورانه» توصیف می‌کنند؛ مفهومی که در آن، اندوه با احساس مسئولیت، همبستگی و امید به استمرار مسیر درهم می‌آمیزد.

مراسم پیش‌رو، علاوه بر جنبه آیینی و مذهبی، از منظر اجتماعی و فرهنگی نیز یکی از مهم‌ترین رویداد‌های روز‌های اخیر به شمار می‌رود؛ رویدادی که انتظار می‌رود با حضور گسترده مردم از اقصی نقاط کشور برگزار شود و صحنه‌ای از همدلی، همراهی، اقتدار و مشارکت ملی را به نمایش بگذارد.