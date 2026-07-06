دی‌ماه سال ۱۳۶۹، باران می‌بارید و هوا سرد بود؛ مادران، بچه به بغل، خیس آب شده بودند؛ اما دل‌ها با آمدنت گرم بود، با حرف‌های دلگرم‌کننده‌ات و این که اولین سفر استانی ات را ایلام انتخاب کرده بودی؛ آن هم از روی محبت...

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ خاطره حضور پر از مهر و گرمای وجودت در این دیار مرزی، سرمای استخوان‌سوز دی‌ماه سال ۱۳۶۹ را کمرنگ کرد؛ آن روز که نخستین سفر استانی ات را با آمدن به ایلام آغاز کردید.

سفری که تنها به حضور در میان مردم رنج‌دیده و دلجویی از خانواده‌های شهدا محدود نماند و با دستور‌های راه‌گشا برای توسعه زیرساخت‌ها و تزریق اعتبار‌های ویژه، قفل محرومیت‌های برجا مانده از دوران ستم شاهی و پس از آن دفاع مقدس را شکست.

این گزینش برای بسیاری جای پرسش داشت که ریشه در شناخت عمیق رهبر انقلاب از پایداری این دیار داشت، مردم ایلام در دوران هشت سال جنگ، باری بر دوش دولت تحمیل نکردند و مهاجران و آوارگان شهر‌های جنگ‌زده را نیز در پناه خود گرفتند و به الگوی پایمردی و سخاوت در کشور تبدیل شدند.

هنگامی که در ۱۲ دی‌ماه همان سال، خبرنگاری درباره دلیل این انتخاب برای برقراری ارتباط مستقیم با مردم در دوران تازه رهبری ایشان پرسید؛ رهبر شهید انقلاب با لحنی سرشار از مهر، فرمودند: «مردم ایلام، مردم بسیار عزیزی هستند، صبر و استقامت زیادی در مقابل این سختی‌های وارد آمده از سوی دشمن نشان دادند و یاران صمیمی امام (ره) بودند، من به این مردم علاقه دارم.»

در ادامه این سفر تاریخی، دیدار با عشایر چند روستای تابعه بخش مرکزی ایلام برنامه‌ریزی شده بود و کاروان رهبری از مسیر روستا‌های «حیدرآباد»، «داروند»، «میدان»، «حسین‌آباد» و «محمودآباد» گذشت و در مسیر حرکت در روستای «طولاب» به توقفی پرمهر انجامید.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) در حلقه صمیمی اهالی حاضر شدند و گفتند: «شما سربازان اسلام و پایبند به هدف‌های انقلابی خود هستید و جوانان شما در میدان جنگ فداکاری زیادی کردند.»

رهبر شهید انقلاب در ادامه این سفر تاریخی، در اجتماع پرشور اهالی روستای «جعفرآباد» حضور یافت.

سفری که استان ایلام را از بن‌بست جغرافیایی خارج کرد و زمینه توسعه در استان شد.