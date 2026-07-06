انحراف از جاده و واژگونی وانت پیکان در محور بوکان- مهاباد یک فوتی و دو مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی وانت پیکان در محور بوکان _ مهاباد (روستای اختتر) اعلام شد.

که بلافاصله‌ نجاتگران پایگاه امداد و نجات برهان هلال احمر شهرستان بوکان به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی افزود: این حادثه ۱ فوتی و ۲ مصدوم داشت که فوتی حادثه بعد از رهاسازی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شد و مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.