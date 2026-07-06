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با گسترش آتشسوزی جنگلی در جنوب فرانسه، حدود ۱۰ هزار نفر از ساکنان ۲۶ شهر و روستا تخلیه شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مقامهای منطقه پیرنه شرقی در جنوب فرانسه روز دوشنبه اعلام کردند که به دنبال گسترش آتشسوزی جنگلی، حدود ۱۰ هزار نفر از ساکنان ۲۶ شهر و روستا در رشتهکوههای غرب شهر پرپینیان تخلیه شدهاند.
بر اساس اعلام فرمانداری منطقه، آتشسوزی تاکنون حدود ۴۶۰۰ هکتار از زمین ها را دربر گرفته است. وزش باد، گرمای شدید و کاهش بیسابقه رطوبت هوا از عوامل اصلی گسترش سریع حریق عنوان شدهاند. در این حادثه یک آتشنشان و یک شهروند محلی به شدت زخمی شدهاند.
مقامهای محلی از شهروندان خواستهاند از تردد در جادههای منطقه خودداری کنند تا مسیر برای نیروهای امدادی و آتشنشانی باز بماند و تا اطلاع ثانوی برای برداشتن وسایل شخصی به خانههای خود بازنگردند.
همچنین برای کارکنانی که به دلیل شرایط اضطراری امکان حضور در محل کار را ندارند، تسهیلاتی از جمله کاهش ساعات کاری در نظر گرفته شده است.
این آتشسوزی همچنین موجب اختلال در خدمات راهآهن منطقهای شده و حرکت قطار در یکی از خطوط کوهستانی متوقف شده است.
کمیسیون اروپا اعلام کرد در پی درخواست فرانسه از سازوکار حمایت مدنی اتحادیه اروپا، چهار فروند هواپیمای اطفای حریق از سوئد و قبرس برای کمک به مهار آتش به مناطق آسیبدیده اعزام میشوند.
گسترش حریق همچنین بر مرحله سوم مسابقات دوچرخهسواری تور دو فرانس نیز تاثیر گذاشته است. مقامهای محلی اعلام کردند این مرحله بدون حضور تماشاگران و کاروان تبلیغاتی برگزار میشود تا همه ظرفیت نیروهای امدادی بر مهار آتش متمرکز باشد. برای افرادی که محدودیتهای اعلامشده را رعایت نکنند نیز جریمه در نظر گرفته شده است.
سازمان هواشناسی فرانسه نیز درباره خطر بسیار بالای وقوع آتشسوزی در بخشهای وسیعی از کشور هشدار داده است. بالاترین سطح هشدار در هفت استان جنوبشرقی فرانسه اعلام شده و ۴۱ استان دیگر نیز با خطر بالای آتشسوزی مواجه هستند. در روزهای اخیر، اسپانیا و پرتغال نیز با چندین مورد آتشسوزی جنگلی دستوپنجه نرم کردهاند.