ضرورت الگوسازی از مکتب قائد شهید امت برای تداوم اهداف انقلاب اسلامی
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به جایگاه رفیع قائد شهید؛ آیت الله سیدعلی خامنهای، به تبیین عوامل پیروزی جبهه حق از منظر قرآن کریم پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
حجتالاسلام والمسلمین علی نخعی در مراسم عزاداری قائد شهید که به میزبانی دادگستری ماهان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب که قرآن کریم نقشهی راه پیروزی در برابر دشمنان را به وضوح ترسیم کرده است، گفت: صبر و استقامت، اطاعت از رهبری، نصرت دین خدا، وحدت و یکپارچگی، توکل بر خداوند، دعا و استغاثه، دوری از نفاق، بصیرت و آگاهی، شجاعت، ایثار و فداکاری و همچنین پایبندی به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، ارکان اصلی پیروزی مؤمنان در برابر استکبار است.
وی در ادامه با تبیین شخصیت قائد شهید، تصریح کرد: ایشان به عنوان تربیتیافته مکتب اهلبیت (ع) و امام امت، تجسم عینی این مؤلفهها بودند.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان ادامه داد: رهبر شهید ما با تأسی به اجداد طاهرین خود، در تمامی عرصهها پیشگام صبر، استقامت و نصرت دین خدا بودند.
حجت الاسلام والمسلمین نخعی اظهارداشت: نگاه مبتنی بر توکل واقعی به خداوند که در وجود قائد شهید امت به زیباترین وجه متجلی گشته بود، باعث شد ایشان در تمام میدانهای دشوار جهاد به پیروزی برسند و در نهایت، مسیر سراسر مجاهدت ایشان با شهادت به عنوان عالیترین پاداش الهی، ختم به خیر شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز الگوسازی از این ویژگیها برای جامعه و بهویژه برای مسئولین کشور، ضرورتی انکارناپذیر است تا بتوانیم در مسیر اهداف انقلاب اسلامی ثابتقدم باقی بمانیم.