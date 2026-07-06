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با کاهش شدید ذخایر سوخت و ادامه محاصره اقتصادی آمریکا، کوبا با قطعی برق سراسری رو به رو شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اتحادیه برق کوبا این خبر را در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد و افزود که علت این خاموشی همچنان در دست بررسی است.
اردیبهشت ماه بود که وزیر انرژی کوبا اعلام کرد ذخایر سوخت و گازوئیل این کشور به پایان رسیده و خاموشیها از ۲۰ ساعت در روز فراتر رفته است.
از زمان دستور اجرایی رئیسجمهوری آمریکا و تهدید به اعمال تعرفه بر هر کشوری که به کوبا سوخت ارسال کند، نه مکزیک و نه ونزوئلا که زمانی تامینکنندگان اصلی نفت کوبا بودند، به این جزیره سوخت نفرستادهاند.
از ماه دسامبر (آذر- دی)، تنها نفتکش بزرگ روسی آناتولی کولودکین، ۱۰۰ هزار تن نفت خام به کوبا تحویل داده است.
شرکت برق دولتی اونیون الکتریکا (UNE) پیشبینی کرده است که این دور خاموشیها، ۶۳ درصد از کشور را به طور همزمان بدون برق خواهد گذاشت که یکی از بالاترین نرخهای ثبت شده از زمان شروع جمعآوری دادهها در سال ۲۰۲۲ است.
سازمان ملل متحد تحریم سوخت دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا علیه کوبا را غیرقانونی دانسته و اعلام کرده است که این تحریم مانع «حق مردم کوبا برای توسعه» شده و در عین حال حقوق آنها را برای غذا، آموزش، بهداشت، آب و بهداشت تضعیف کرده است.