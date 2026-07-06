آقای ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به ترامپ گوشزد کرد : ایرانی با زبان تهدید بیگانه است و باید با مردم ایران با احترام صحبت کند وگرنه با زبان دیگری پاسخ خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن خطابه دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به رییس جمهور متوهم امریکا که امروز ۹۱ میلیون ایرانی را تهدید کرده، بدین شرح است:

پیش از این تو بعنوان رییس یک کشور بی‌ریشه با تاریخ ۲۵۰ ساله با ادبیات مشابه از محو تمدن چند هزار ساله ایران سخن گفته بودی و نتیجه برایتان جز شکست و استیصال و درخواست مذاکره و آتش‌بس نبود! ایرانی با زبان تهدید بیگانه است.

پس با مردم ایران با احترام صحبت کن، وگرنه با زبان دیگری به شما پاسخ خواهیم داد.