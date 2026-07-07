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سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: پس از استقرار پیکرها در مسجد مقدس جمکران، آیتالله جوادی آملی، نماز را بر پیکر رهبر شهید انقلاب اقامه میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای ایمان عطارزاده در گفتوگو با شبکه خبر، جزئیات برنامه رهبر شهید انقلاب را در قم بیان کرد. متن کامل این گفتوگو به شرح زیر است:
سوال: لطفا از تمهیدهایی که برای وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدا در نظر گرفته شده است، بفرمایید.
عطارزاده: تسلیت عرض میکنم شهادت رهبر عزیز و فرزانه انقلاب اسلامی، امام مجاهد شهیدمان را. قبل از اینکه برنامهها را به اطلاع مردم عزیز برسانم، لازم میدانم درباره برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهیدمان و اعضای خانواده محترم ایشان در تهران، چند نکته کوتاه بگویم.
مردم عزیزمان دیدند که از اولین ساعتهای برگزاری مراسم و شروع رسمی که از ساعت ۶ صبح اعلام شده بود، قشرهای مردم بهصورت گسترده در مسیری که از سهراه تهرانپارس تا میدان آزادی و بزرگراه شهید لشکری بسیار طولانی بود، حضور یافتند و این مسیر، محل تجمع عظیم و گسترده عاشقان و دلدادگان امام شهیدمان بود که قشرهای مردم عزیز ایران با اعضای خانواده خود شرکت کردند. مردم عزیز تهران، پیکر مطهر امام شهید را در حالی بدرقه کردند که آقای شهید ما پس از ۴۷ سال برای همیشه از تهران رفتند و مردم تهران به بدرقه آقای شهیدی آمدند که خود و همه اهل و عیال ایشان، جانفدای ایران شدند.
در تهران، صحنههای به یاد ماندنی و با شکوه و بینظیری از حضور دلدادگی و عشق مردمی شکل گرفت که در هوای گرم و در وضعی که ساعتها در انتظار مشایعت پیکر رهبر شهیدمان بودند، آمدند و ایستادند و عشقبازی کردند با امام مجاهد شهیدشان و صحنه عظیم بیعت مردم عزیز ایران را با رهبر عزیز انقلاب اسلامی دیدیم. انشاالله این حماسه بزرگ مردم که در تاریخ جمهوری اسلامی و در تاریخ ایران مشابهی نداشت، همچنان در قم و مشهد هم ادامه یابد.
حضور گسترده مردم در تشییع پیکر مطهر امام شهیدمان که از روز دوازدهم تیر شروع شد، با ادای احترام شخصیتهای سیاسی و مقامهای کشورهای مختلف و بعد از آن در روزهای شنبه و یکشنبه با وداع تاریخی مردم ایران در مصلی امام خمینی با تشییع با شکوه، بینظیر و ماندگار مردم تهران ادامه یافت. آن رویدادی که انشالله در قم شکل میگیرد، بر اساس جدول زمانبندی مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهیدمان است که پس از نماز صبح، پیکرهای مطهر در مسجد مقدس جمکران مستقر میشوند و مردم با حضور در این مسجد، نماز را به امامت حضرت آیتالله جوادی آملی بر پیکر مطهر امام شهید انقلاب، اقامه میکنند. پس از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید و اعضای محترم خانواده ایشان، مسیر حرکت و تشییع پیکرها در بلوار پیامبر اعظم صلالله علیه و آله، به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ادامه مییابد.
انشاالله، روز چهارشنبه پس از ۶۹ سال، پیکر مطهر رهبر عزیزمان که توفیق زیارت را دارند، به عتبات عالیات مشرف میشوند در حرم حضرت امام حسین علیهالسلام و حرم حضرت ابوالفضلالعباس علیهالسلام و در نجف اشرف در حرم حضرت امیرالمومنین امام علی علیهالسلام، تشییع میشوند و نماز در نجف اشرف بر پیکر مطهر ایشان اقامه میشود. پنجشنبه هم تشرف پیکر مطهر را در حرم حضرت علی بن موسیالرضا علیهالسلام داریم. بنابر این، مردم، دلدادگان و دوستداران امام شهید که در سراسر نقاط ایران و جهان، توفیق مشایعت را نداشتند و بسیار تمایل داشتند در تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهیدمان حاضر باشند، به نیابت امام شهیدمان زیارت و ثواب زیارت را به روح مطهر ایشان هدیه میکنند. انشاالله آخرین روز مراسم تشییع، یعنی حضور پیکر مطهر در شهر مقدس مشهد و در نهایت، تدفین پیکر مطهر امام شهیدمان در حرم حضرت علی بن موسیالرضا علیهالسلام، پایان کار این مراسم است.
رستاخیز تهران را دیدیم، انشاالله قیام مردم قم را هم با استقبال از پیکر مطهر و بدرقه امام شهیدمان میبینیم.