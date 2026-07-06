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جمکران در آستانه وداع با رهبر شهید انقلاب

در آستانه برگزاری مراسم تشییع، حال‌وهوای شهر قم و مسجد جمکران رنگ و بوی دیگری از جنس همبستگی، استقامت و همراهی مردمی برای حضوری گسترده درآیین وداع با رهبر شهید گرفته است.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ - ۲۳:۰۲
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برچسب ها: جمکران ، تشییع ، رهبر انقلاب
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