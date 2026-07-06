جمکران در آستانه وداع با رهبر شهید انقلاب

در آستانه برگزاری مراسم تشییع، حال‌وهوای شهر قم و مسجد جمکران رنگ و بوی دیگری از جنس همبستگی، استقامت و همراهی مردمی برای حضوری گسترده درآیین وداع با رهبر شهید گرفته است.

عکاس : رضا رمضانی