سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه جمعی از دانشجویان، با مشت گره‌کرده هم‌زمان با عبور پیکر رهبر شهید انقلاب از مقابل سردر دانشگاه صنعتی شریف با آرمان‌های ایشان تجدید بیعت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی مدنی‌زاده صبح امروز در مسیر مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران، به جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که با لباس فارغ‌التحصیلی مقابل سردر دانشگاه تجمع کرده بودند، پیوست و همراه آنها در بدرقه رهبر شهید شرکت کرد.

همزمان با عبور پیکر رهبر شهید از مقابل سردر این دانشگاه، دکتر مدنی زاده و دانشجویان دانشگاه شریف با مشت گره کرده، به آقای شهید ایران ادای احترام کردند.

حضور وزیر اقتصاد در میان دانشجویان و خانواده‌های عزادار، به عنوان نمادی از همدلی، وحدت و همراهی میان بدنه دانشگاهی، دولت و مردم در این رویداد ملی مورد توجه گسترده قرار گرفت.

در ساعات ابتدایی صبح، خیابان دماوند به سمت آزادی به یکی از محور‌های اصلی تجمع مردمی تبدیل شد و هزاران نفر با حضور گسترده خود، حال و هوای خاصی به خیابان‌های مرکزی تهران بخشیدند. دانشجویان شریف با پیوستن به این جریان عظیم، جلوه‌ای از تعهد نسل جوان دانشگاهی به آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشتند.

گفتنی است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌ها و مجموعه‌های تابعه آن همچنین با برپایی موکب به خدمت رسانی به زائران آقای شهید ایران پرداختند.