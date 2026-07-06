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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان از تعطیلی تمام دستگاههای اجرایی این استان در روز سهشنبه، ۱۶ تیرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حمید کشکولی با اعلام این خبر بیان کرد: این تصمیم با هدف تسهیل در تردد زائران آیین وداع با قائد شهید امت و فراهمسازی زمینه حضور هماستانیها و کارکنان دولت در مراسم سوگواری رهبر شهید انقلاب و دیدار با خانواده ایشان در شهر مقدس قم اتخاذ شده است.
وی گفت:دستگاههای خدماترسان،مراکز بهداشتی-درمانی و بیمارستانها مشمول این تعطیلی نبوده و به ارائه خدمات خود طبق روال ادامه خواهند داد.
کشکولی خاطرنشان کرد:در خصوص نحوه فعالیت بانکهای استان در این روز نیز مقرر شد کمیسیون هماهنگی بانکها، پس از رایزنی با استانداری، تصمیم نهایی را در قالب شیفت کشیک اعلام کند.