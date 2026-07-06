به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرگزاری فرانسه گزارش داد که «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه حکومت موقت سوریه، در بدو ورود رئیس جمهور فرانسه به پایتخت سوریه، از او استقبال کرد.

فرانسه احتمالا" به دلایل امنیتی تصمیم گرفته بود که سفر مکرون را تا پس از ورود او اعلام نکند.

این اولین سفر رئیس جمهور فرانسه به سوریه از زمان دومین سفر «نیکولا سارکوزی» رئیس جمهور سابق در سال ۲۰۰۹ است.

مکرون همچنین اولین رئیس دولت یک کشور عضو اتحادیه اروپا است که از زمان برکناری بشار اسد به دمشق سفر می‌کند.

پیشتر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به عنوان اولین رهبر غربی در ماه مه ۲۰۱۵ به دلیل استقبال از «احمد الشرع» مشهور به «محمد جولانی» به دلیل سابقه تروریستی احمد الشرع و عضویت وی در گروه‌های تروریستی، مورد انتقاد برخی از مخالفانش در جناح راست و راست افراطی قرار گرفته بود.

پس از پاریس، احمد الشرع در ماه نوامبر به واشنگتن سفر کرد و در آنجا با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد که در نتیجه آن، تحریم‌های اروپایی و آمریکایی اعمال شده علیه سوریه لغو شد.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) سفر روز دوشنبه مکرون به دمشق را، تاریخی توصیف کرد و آن را لحظه‌ای مهم در مسیر بازیابی جایگاه بین‌المللی سوریه و مظهر گذار روابط سوریه و فرانسه به مرحله‌ای جدید بر اساس احترام متقابل و مشارکت برابر دانست.