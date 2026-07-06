به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جاماندگان بدرقه رهبر شهید در ارومیه، در تجمعی دیگر در سنگر خیابان با حضور در خیابان امام خمینی (ره) و میدان ولایت فقیه با فریاد خونخواهی آقای شهید ایران مجازات عاملان شهادت رهبر شهید و دیگرشهدای جنگ های تحمیلی دوم و سوم را خواستار شدند.

قشرهای مختلف مردم اروميه با حضور پرشور خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، قائد و امام شهید کشورمان، با سردادن شعارهای حماسی و انقلابی، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و ارزش‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

حاضران در این تجمع شبانه با قرائت فاتحه و اجرای برنامه‌های معنوی، ارادت خود را به مقام شامخ رهبر و امام شهید کشور ابراز کردند.