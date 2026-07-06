پخش زنده
امروز: -
مردم ارومیه باردیگر در سنگر خیابان فریاد خونخواهی رهبر شهید انقلاب را سردادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جاماندگان بدرقه رهبر شهید در ارومیه، در تجمعی دیگر در سنگر خیابان با حضور در خیابان امام خمینی (ره) و میدان ولایت فقیه با فریاد خونخواهی آقای شهید ایران مجازات عاملان شهادت رهبر شهید و دیگرشهدای جنگ های تحمیلی دوم و سوم را خواستار شدند.
قشرهای مختلف مردم اروميه با حضور پرشور خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، قائد و امام شهید کشورمان، با سردادن شعارهای حماسی و انقلابی، بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.
حاضران در این تجمع شبانه با قرائت فاتحه و اجرای برنامههای معنوی، ارادت خود را به مقام شامخ رهبر و امام شهید کشور ابراز کردند.