پخش زنده
امروز: -
معاون صدراعظم آلمان با اذعان به هزینههای مالی سنگین جنگ علیه ایران گفت: جنگ غیرمسئولانه ترامپ علیه ایران، رشد اقتصادی مورد انتظار کشورش در سال جاری را به نصف کاهش داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ لارس کلینگبیل، وزیر دارایی و معاون صدراعظم آلمان شامگاه دوشنبه هنگام ارائه پیشنویس بودجه فدرال ۲۰۲۷ در برلین گفت: ما نمیتوانیم با بودجهای متعادل از خود در مقابل روسیه دفاع کنیم. بنابراین، ما باید در کوتاهترین زمان ممکن، سه دههای را که در طی آن ارتش ما به دلیل محدودیتهای بودجه کاهش یافته بود، جبران کنیم.
طبق گزارش نشریه پالتیکو، معاون صدراعظم آلمان سال گذشته هشدار داده بود که بودجه ۲۰۲۷ «یکی از بزرگترین چالشهای سیاست داخلی» دولت خواهد بود. با این حال، وزارت دارایی این کشور توانست بدون جنجال بزرگ، شکاف ۳۴ میلیارد یورویی در بودجه ۲۰۲۷ را پر کند، البته تا حدودی با برداشت ۷ میلیارد یورو از ذخیره اضطراری ۱۱ میلیارد یورویی که برای کمک به شرایط مالی فوقالعاده چالشبرانگیز در نظر گرفته شده بود.
کلینگبیل استدلال کرد که این اقدام به دلیل آنچه او «جنگ غیرمسئولانه ترامپ علیه ایران» و پیامدهای اقتصادی آن برای آلمان نامید، انجام شده است.
او افزود: جنگ غیرمسئولانه ترامپ علیه ایران، رشد اقتصادی مورد انتظار آلمان در سال جاری را به نصف کاهش داد و این جنگ هزینههای مالی سنگینی را بر آلمان تحمیل کرده است.