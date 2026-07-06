به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، به مناسبت آیین بزرگداشت، وداع و بدرقه امام شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه)جامعه حوزویان استان لرستان بیانیه ای صادر کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند متعال را سپاس می‌گوییم که عزت اسلام و امت اسلامی را در پرتو ایمان، جهاد، شهادت و ولایت استوار ساخت و درود و سلام بی‌پایان بر پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، شهدای راه حق و همه مجاهدان طریق عزت و کرامت.

در روزهایی که عطر حزن حسینی، فضای ایران اسلامی را معطر ساخته است، ملت بزرگ ایران با قلبی آکنده از اندوه، در سوگ فقیهی مجاهد، عالمی ربانی، پرچمدار عزت اسلام، قائدی حکیم و امامی شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) به سوگ و ماتم نشسته است؛ شخصیتی که عمر مبارک خویش را وقف اقامه دین، دفاع از اسلام ناب محمدی، صیانت از استقلال امت اسلامی و پاسداری از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی نمود و سرانجام به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان، ائمه جمعه، مدیریت حوزه علمیه، جامعه روحانیت مبارز، علما، اساتید، مبلغین، فضلا، طلاب و مدیران مدارس علمیه استان لرستان، ضمن حضور در آیین باشکوه گرامیداشت، وداع و بدرقه آن امام شهید و تجدید میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب و شهدای والامقام، با تأمل در پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) حمایت کامل و قاطع خود را از مضامین آن اعلام داشته و بر نکات زیر تأکید می‌نمایند:

اول: خون پاک امام شهید و همه شهدای راه اسلام، استقلال و مقاومت، چراغ فروزان آینده این ملت است و هرگز خاموش نخواهد شد.

جامعه حوزویان استان لرستان، جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان مستکبر آن را به‌شدت محکوم نموده و بر ضرورت تعقیب حقوقی، سیاسی و بین‌المللی عاملان این جنایات و حمایت همه‌جانبه از جبهه مقاومت اسلامی تأکید می‌ورزد.

دوم: هرگونه تعامل، مذاکره و توافق، تنها در سایه عزت، حکمت، مصلحت، حفظ کامل حقوق ملت ایران و التزام عملی طرف مقابل به تعهدات، معنا و اعتبار خواهد داشت؛ زیرا تجربه مکرر عهدشکنی آمریکا و هم‌پیمانانش، بی‌اعتباری وعده‌های آنان را آشکار ساخته است.

رفع کامل و مؤثر تحریم‌ها، جبران خسارت‌های وارده، آزادسازی دارایی‌های ملت ایران، حفظ حقوق قطعی جمهوری اسلامی و صیانت از حق مسلم بهره‌مندی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، از مطالبات تغییرناپذیر ملت ایران است و مسئولان باید با هوشیاری، اقتدار، زمان‌شناسی و پرهیز از هرگونه فرسایش سیاسی، تحقق این حقوق را با قاطعیت دنبال نمایند.

سوم: اقتدار جمهوری اسلامی ایران، ثمره خون شهیدان، مجاهدت رزمندگان، هدایت‌های حکیمانه ولایت و استقامت ملت مؤمن ایران است. ازاین‌رو، حفظ وحدت ملی، انسجام اسلامی، تقویت روحیه امید و مقاومت، پرهیز از هر سخن یا اقدامی که موجب سوءاستفاده دشمن گردد و تبعیت کامل از ولایت فقیه، ضرورتی راهبردی و ضامن عزت، امنیت و پیشرفت کشور است.

چهارم: بیانیه مجلس خبرگان رهبری، تجلی بصیرت دینی، حکمت سیاسی و احساس مسئولیت در پاسداری از کیان اسلام و انقلاب است. ازاین‌رو، التزام عملی به رهنمودهای ولی‌فقیه و رعایت خطوط راهبردی ترسیم‌شده از سوی معظم‌له، وظیفه‌ای شرعی، انقلابی و ملی است و هرگونه غفلت از این اصول، زمینه‌ساز طمع‌ورزی دشمنان و تکرار تجربه‌های تلخ گذشته خواهد بود.

پنجم: جامعه حوزویان استان لرستان، از ملت بصیر، مؤمن، انقلابی و همیشه در صحنه ایران اسلامی دعوت می‌نماید با حفظ وحدت کلمه، بصیرت، هوشیاری، صبر، استقامت و حضور آگاهانه در میدان دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت، همچنان نقشه‌های شوم دشمنان را ناکام گذاشته و با تجدید بیعت با آرمان‌های امامین انقلاب و شهدای والامقام، پرچم عزت، استقلال و مقاومت را برافراشته نگاه دارند.

در پایان، جامعه حوزویان استان لرستان، ضمن تجدید عهد با خداوند متعال، حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، امامین انقلاب، شهدای گرانقدر و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، اعلام می‌دارد که تا پای جان در مسیر پاسداری از اسلام ناب محمدی، صیانت از ولایت فقیه، دفاع از استقلال، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، ثابت‌قدم و استوار خواهد ماند.

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته