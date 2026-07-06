مردم انقلابی آذربایجان غربی باردیگر باحضوردر سنگر خیابان، بر خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب و بیعت دوباره با جانشین صالح اش تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در یکصد و بیست‌ و هفتمین از شب‌های اقتدار، مردم مؤمن، ولایت‌مدار و همیشه در صحنه آذربایجان‌غربی با حضور پرشور در سنگرخیابان، بار دیگر صحنه‌ای از وحدت، ایستادگی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

حاضران در این تجمع ضمن عزاداری در سوگ شهادت رهبر شهید انقلاب و اعضای شهید خانواده ایشان، برخون خواهی قائد شهید امت و شهدای جنگ تحمیلی سوم وبیعت دوباره با جانشین صالح ایشان حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات بار دیگر بر پایبندی خود به ولایت، انقلاب و دفاع از میهن اسلامی تأکید کردند.